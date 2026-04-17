Declarações de António Salvador, presidente do Braga, na zona mista, após a vitória por 2-4 frente ao Betis, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, disputada esta quinta-feira, 16 de Abril, em Sevilha.

[Como bate o seu coração ao atingir a segunda meia-final da Liga Europa da sua presidência?]

Nós acreditámos sempre e eu disse-o aos jogadores que podíamos chegar à final. Repetir o que fizemos em 2011: que toda a equipa acreditasse, todo o staff, independente do adversário que fosse.

E eles acreditaram. Têm feito de cada eliminatória como se fosse uma final. Hoje, mesmo a perder 2-0, eles acreditaram.

[O que se passou ao intervalo? Quem falou com quem? O que mudou?]

Seguramente foi o mister; eu não saí da bancada. São conversas do treinador: o que eu quero dizer é que temos de valorizar o futebol português, numa altura em que se anda a falar de centralização, os quadros competitivos… acho que devíamos valorizar muito mais.

[Sonhos tem tido há mais de duas décadas, terá tido também algumas noites mal dormidas. Vai dar ordens à estrutura para começar a ver viagens para Istambul para a final da Liga Europa?]

Primeiro, foi preciso resistir a este jogo e o coração bateu forte. Agora, temo de nos preparar para domingo que temos um jogo importante.