Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (1-0) frente ao Sp. Braga:

«Um abraço forte ao Bruno [Onyemaechi], por aquilo que tem crescido connosco [Erra no lance do golo]. Acho que é um resultado muito injusto pelo que fizemos, frente a um adversário que está a fazer um bom campeonato, uma equipa muito intensa, acho que fizemos uma boa primeira parte. Foi um jogo dividido, de ambas as partes, nós com oportunidades. Entrámos a sofrer no segundo tempo a sofrer o golo, ajustámos, fizemos algumas combinações, alguns cruzamentos, mas não fomos felizes. Há jogos assim, penso que não foi um resultado justo».

«Iniciámos o jogo com 4x3x3, sabíamos que o Braga ia jogar com dois avançados e com o Horta e o Iuri com muito jogo interior. Quando ganhássemos bola queríamos poder ter sempre o Yusupha para progredir, porque o Sp. Braga é uma equipa que se expõe muito, podíamos ter definido melhor, porque tivemos algumas situações».

[Balanço destes primeiros 16 jogos, e da primeira volta] « Queremos fazer 23 pontos, desde que o Boavista regressou à Liga o melhor que conseguiu foi terminar a primeira volta com 21 pontos. Temos 20 pontos, ainda podemos cegar lá. Começámos bem o campeonato, não éramos os melhores, mas também não somos os piores. Ainda temos um jogo em casa com o Chaves, e mais um de atraso, acho que podíamos ter mais alguns pontos».