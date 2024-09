Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, respeita o Maccabi Telavive, mas quer entrar na Liga Europa a «vencer»

«Queremos dar continuidade ao que fizemos (na vitória por 3-0 frente ao Nacional, na sexta ronda da Liga), porque isto não para. Vamos com toda a ambição. Respeitamos muito o Maccabi Telavive, mas queremos vencer», começou por dizer, esta quarta-feira, na antevisão ao jogo.

Os bracarenses recebem o campeão e líder isolado da liga israelita na quinta-feira, às 20h, numa altura em que voltaram às vitórias, depois de dois empates e uma derrota no calendário.

«Entrámos com níveis de ansiedade muito altos no último jogo. Tivemos oito chances na primeira parte e não concretizámos nenhuma, mas fizemo-lo depois do intervalo e foi visível que a equipa ficou menos ansiosa depois do primeiro golo, porque queria muito ganhar. Baixando a ansiedade, subimos a qualidade de jogo e esse é o mote», destacou.

O Sporting de Braga manteve-se na sétima posição da I Liga, agora com os mesmos 11 pontos do Famalicão, sete abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting, antes de debutar na remodelada fase regular da Liga Europa, que deixa Carlos Carvalhal incerto.

Relativamente ao novo formato da competição, Carvalhal acredita que seja uma «incógnita» o número de pontos necessário para passar à próxima fase, garantindo que a equipa vai «abordar um jogo de cada vez».

«É uma incógnita. Não sabemos quantos pontos vão ser necessários para seguir direto [rumo aos oitavos de final] ou para entrar no play-off. Temos de fazer aquilo que fazemos sempre: abordar um jogo de cada vez», afirmou.

A um dia de completar 800 jogos como treinador principal, Carlos acredita que o Sp. Braga está a «maturar-se» e refere que a receção aos israelitas pode ser «um bom teste».

«Percebemos que a equipa vai melhorar e está a maturar-se, a jogar cada vez melhor e a interpretar as ideias. Pode ser um bom teste ao nosso momento, tendo em conta que defrontaremos um adversário difícil e que joga bem. Queremos honrar o passado do Sporting de Braga, que tem um historial bastante rico nesta prova», partilhou.

Relativamente ao boletim clínico, os minhotos têm Paulo Oliveira, Robson Bambu, João Moutinho e Rodrigo Zalazar lesionados: «Estamos a construir uma equipa. Como vários jogadores experientes estiveram de fora, tivemos de nos assumir neste momento difícil com jovens que não conhecem a nossa realidade. Felizmente, a sua capacidade levou a que a equipa tenha estado relativamente bem até ao momento», concluiu.

O Sp. Braga recebe, no Estádio Municipal de Braga, os israelitas do Maccabi Telavive na quinta-feira, às 20h. Matej Jug é o árbitro da partida.