Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, em declarações à Next após a vitória por 2-1 na visita ao Servette, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa:

«Foi um jogo extremamente difícil, não porque o adversário tenha uma grande qualidade, mas teve uma coisa muito importante hoje no futebol que foi uma atitude fortíssima.

Estavam feridos por terem perdido 6-0 no último jogo [para o campeonato suíço], notou-se isso claramente e transportaram isso para o campo, com muito coração, o que nos dificultou nos primeiros 15 minutos.

Demorámos a assentar o jogo, mas muito por mérito do Servette e da forma como entrou. Obviamente, que eles não iam conseguir fazer aquilo o tempo todo e fomos estabilizando o nosso jogo, metendo mais a bola no chão, a circular mais a bola e conseguimos fazer um golo antes do intervalo. Penso que, pela qualidade do jogo, a vitória ao intervalo ajustava-se perfeitamente.

Na segunda parte, esperávamos uma reação deles, mas também dissemos aos jogadores que tínhamos que fazer uma entrada forte nos primeiros cinco, 10 minutos porque eles iam tentando tudo nesse período e entrámos muito bem nessa fase. Fomos controlando o jogo e fizemos o 2-0. Depois, não havia necessidade de sofrermos o que sofremos, é um golo que acontece, o Niakaté escorregou, mas fez um jogo brutal, teve essa infelicidade. Foi sofrer um bocadinho, mas, missão cumprida e venha o próximo agora.

O aspeto negativo do jogo, sem dúvida a lesão do João [Moutinho]. São coisas que acontecem e vamos esperar para recuperar o André Horta, que está com uma virose, o mais rápido possível. Não vai recuperar para domingo, mas temos gente no plantel suficiente para dar uma boa resposta no Bessa e já estamos apontados a esse jogo com o Boavista [para a I Liga].»