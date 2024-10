Este sábado, à hora em que o Sp. Braga realizou o último treino antes do jogo com o FC Porto, a claque dos minhotos fez um funeral ao compromisso da equipa.

«O Grupo Ultras Red Boys, realizou esta tarde a mesma hora que a equipa principal realizava o treino, uma ação fúnebre simbólica no portão do estádio. Tem sido claro que o compromisso para grande parte da equipa já está morto», escreveu nas redes sociais o grupo afeto ao Sp. Braga.

Na fotografia publicada no Facebook, a claque mostra uma tarja com a seguinte mensagem: «O vosso compromisso está morto. Enterrem juntos os maus vícios. Ninguém está acima do símbolo».

Esta mensagem surge depois do resultado negativo da equipa de Carlos Carvalhal frente ao Olympiakos (3-0), na segunda jornada da Liga Europa.