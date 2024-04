Em conferência de imprensa, horas após a oficialização da saída de Artur Jorge, António Salvador informou, esta quarta-feira, que Daniel Sousa será o treinador do Sp. Braga a partir da próxima época.

O técnico português vai assinar por duas temporadas, tendo revelado o líder bracarense que o principal objetivo era a mudança imediata, mas o Arouca pediu um milhão de euros pela transferência, pelo que só se juntará ao Sp. Braga no início da próxima época.

Daniel Sousa, antigo adjunto de André Villas-Boas, realiza atualmente a segunda época como treinador principal, depois de ter treinado também o Gil Vicente na passada temporada (13.º). Esta época conseguiu levar o Arouca ate à sétima posição, lugar onde ainda se encontra.

De notar que este anúncio foi feito na véspera do jogo entre o Sp. Braga e Arouca, clube esse que é atualmente treinado por Daniel Sousa.

«Faço este anúncio público, ciente que em nada interfere com o que resta da época, nomeadamente com o jogo deste fim de semana. Ninguém que seja sério, pode pensar que o treinador do nosso adversário não façam o que estiver ao seu alcance para dificultar a nossa tarefa. Estou certo de que assim será», referiu António Salvador sobre o anúncio de Daniel Sousa como próximo treinador.

O presidente do Sp. Braga anunciou também que Rui Duarte, atual treinador dos sub-23 dos minhotos, irá assumir o comando da equipa até ao final da temporada, comandando o plantel principal nos sete jogos que faltam.

(Atualizado)