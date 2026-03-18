O Sp. Braga enfrenta uma tarde espinhosa na Pedreira, antes da receção ao FC Porto. De baterias apontadas à segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, os comandados de Carlos Vicens estão obrigados a “remontar” a eliminatória contra o Ferencváros, uma vez que perderam na Hungria há uma semana (2-0).

Esta quarta-feira, o treinador espanhol do Sp. Braga deverá devolver ao “onze” o compatriota Victor Gómez, não apresentando outras novidades face aos titulares utilizados no primeiro “round”.

Consulte a galeria associada para conhecer as escolhas prováveis de Vicens.

Uma vez que na primeira mão apenas efetuou três substituições, e tendo em conta as habituais escolhas no campeonato húngaro, o Ferencváros deverá repetir o "onze", num sistema de 3-5-2, variando para 5-3-2 ou 4-4-2: Dávid Gróf, Mariano Gómez, Toon Raemaekers e Ibrahim Cissé; Makreckis, Mohammed Fani, Kris Zachariassen, Gabi Kanichowsky e Callum O'Dowda; Dele Yusuf e Lenny Joseph.

O Sp. Braga-Ferencváros arranca às 15h30 desta quarta-feira, conta com transmissão na TVI e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.