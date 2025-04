O futebolista luso-guineense do Sporting de Braga, Roger, já é elegível para representar as seleções de Portugal.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, o extremo luso-guineense de 19 anos teve o processo de naturalização concluído há algumas semanas. Depois disso, esta quinta-feira, foi certificada na FIFA a sua elegibilidade.

Nascido em Bafatá, Guiné-Bissau, e com a formação no futebol feita no Sporting de Braga, Roger tem sido peça importante desde que subiu à equipa sénior.

LEIA MAIS: Roger, o miúdo que faz sensação em Braga

Em 2024/25, o jovem leva 44 jogos, cinco golos e quatro assistências pelos bracarenses. Na época passada fez 24 jogos, três golos e seis assistências pela equipa principal, já depois de um jogo em 2022/23 e dos 11 jogos e três golos em 2021/22.

Foi nesta última época que, com apenas 15 anos, fez a estreia na equipa principal, na derrota por 2-1 ante o Sporting, na Supertaça. Duas semanas mais tarde, também ante o Sporting, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na Liga portuguesa, batendo o recorde de Dário Essugo. Tem contrato com os minhotos até 2028.