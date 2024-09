O Sp. Braga apresentou, esta terça-feira, o relatórios e contas da época 2023/24, com um resultado líquido positivo de 17,342 milhões de euros.

A SAD do clube conseguiu alcançar um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 26,945 milhões de euros, numa época marcada pelo regresso à Liga dos Campeões.

Segundo o documento publicado, os rendimentos globais foram os «mais elevados de sempre», superiores a 90 ME. Os rendimentos operacionais (excluindo operações com direitos de atletas) chegaram ao valor de 55,152 ME.

Neste exercício estão incluídas as transferências de Álvaro Djaló e Al Musrati, mas não refletem as vendas de Rodrigo Gomes e Abel Ruiz.

Relativamente à posição financeira, a SAD do SP. Braga informou que atingiu 168,033 ME. Por fim, a entidade informou que acabou a temporada 2023/24 com capitais próprios positivos de 80,005 ME.