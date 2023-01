Bruma vai reforçar o Sp. Braga, confirmou o Maisfutebol.

O extremo internacional português vai ser emprestado pelo Fenerbahçe até ao final da temporada.

O acordo está fechado e o luso-guineense, de 28 anos, chega a Portugal este domingo para realizar exames médicos e assinar.

Bruma assinou pelo Fenerbahçe no mercado de verão, mas não tem sido opção para Jorge Jesus, tendo feito apenas cinco jogos pela equipa de Istambul. O extremo formado no Sporting representou na sua carreira o Galatasaray, Real Sociedad, RB Leipzig, Olympiacos e PSV, antes de voltar à Turquia no verão de 2022.

Recorde-se que, em junho de 2019, Bruma esteve na iminência de reforçar o FC Porto, mas acabou à última hora por rumar aos Países Baixos para representar a equipa de Eindhoven.

Agora, está muito perto o regresso a Portugal, de onde saiu em 2013, quando trocou o Sporting pelo Galatasaray a troco de uma verba a rondar os 10 milhões de euros (mais três por objetivos).

Bruma é internacional em todos os escalões por Portugal, tendo representado a seleção principal em nove ocasiões e marcado um golo.