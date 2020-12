O futebolista do Sporting de Braga, Matheus, foi eleito o guarda-redes do mês de novembro na I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira o organismo que tutela as competições profissionais.

O jogador brasileiro recolheu 19 por cento dos votos dos treinadores principais da prova. Perto do atleta de 28 anos ficou outro nome de um clube minhoto: Bruno Varela, do V. Guimarães, foi o segundo mais votado (18 por cento). Em terceiro ficou Daniel, do Nacional (13 por cento).

Nos três jogos de novembro, no campeonato, Matheus fez os 270 minutos, nos triunfos caseiros, ambos por 1-0, ante Famalicão e Farense, além da vitória no Estádio da Luz, ante o Benfica, por 3-2.