O Sp. Braga divulgou através de uma publicação nas redes sociais como é camisola principal para a nova época. Com a maior parte em tons vermelhos e mangas brancas, a camisola respeita sobretudo a tradição.

Há no entando detalhes curioso: por exemplo as listas mais escuras, quase em segundo plano, com referências históricas ao mapa medieval de Braga e uma forte ligação à fundação da cidade.

Para além disso, e como já tinha sido referido, a nova camisola já apresenta o mains sponsor Moosh.

«Paixão. História. Conquistas. Família. Tradição. Futuro. União. Braga. É com esta camisola que vamos lutar, Juntos, por mais», garante o Sp. Braga a acompanhar o vídeo da camisola.