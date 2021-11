No início da temporada, Carlos Carvalhal referia que o Sp. Braga estava em «mudança de ciclo» e baixou as expetativas dos adeptos. Ora, em entrevista à Sky Sports, o técnico português explicou o motivo pelo qual os arsenalistas não se batem com os 'três grandes'.

«Na época passada, o Benfica gastou 100 milhões de euros em jogadores e nós gastámos 250 mil libras [cerca de 300 mil euros], pelo que estamos a competir em circunstâncias completamente diferentes», afirmou.

Carvalhal insistiu que o futuro do Sp. Braga passa por desenvolver os produtos da formação e deu até alguns exemplos.

«Procuramos praticar um bom futebol e desenvolver os jogadores porque para o clube sobreviver é preciso vender jogadores e ganhar dinheiro. Os jovens são importante para nós. Neste contexto colocamos nove jogadores da formação na equipa. Um desses miúdos é o Roger», apontou.

«Eles têm sempre de merecer. O que eu gosto é de ver um miúdo e pensar que ele pode ser um jogador de primeira equipa. Quando analisámos os jovens jogadores, eles nunca nos dececionam. Estes miúdos surpreendem-nos sempre de forma positiva», acrescentou.

O técnico dos arsenalistas voltou ainda a referir que rejeitou o convite para treinar o Flamengo, no verão de 2020, por culpa da incerteza relativamente à pandemia no Brasil.

Passando em revista a época em que orientou o Rio Ave até à Europa, Carvalhal reconheceu que viveu um período de «transformação». «Em vez de preparar uma equipa com sistema, 4-3-3 ou 5-4-1, preparámos uma equipa com foco nos espaços. Mudámos completamente a nossa ideia sobre futebol», reconheceu.