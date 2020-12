Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa após a vitória na Grécia sobre o AEK, que valeu o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa:

«A intenção era entrar forte e fazer golos, jogar no meio-campo ofensivo para criar dificuldades à linha defensiva do AEK, que tem um ataque muito perigoso. Conseguimos fazer isso até ao 2-0, não fizemos isso até ao 2-1. Reagimos e fomos equilibrando o jogo até conseguir uma vitória que penso que é justa porque fomos a melhor equipa em campo e a que criou melhores oportunidades de golo.»

«Tirei os jogadores que tinham amarelo. O Bruno Viana, o Castro e o Al Musrati saíram para não correr riscos. Aproveitámos para fazer a nossa gestão. O Paulinho também saiu, mas mais pelo desgaste. Também porque o Schettine e o Novais trabalharam muito bem e, se calhar, até mereciam mais tempo do que eu lhes dei.»

[Sobre a luta pelo primeiro lugar com o Leicester] «Neste momento, vamos estar focados no jogo com o Belenenses. Depois pensaremos no Zorya. Não estamos a depender de nós [para o primeiro lugar] e depois teremos de pensar no outro resultado.»

[Confirmou-se o que esperava deste grupo?] «Vou repetir o que disse na altura: havia uma equipa que estava num patamar acima, que é o Leicester, e as outras três iam lutar pelo apuramento.»

[AEK hoje foi mais fraco do que no primeiro jogo em Braga?] «No primeiro encontro fizemos o nosso melhor jogo da época. Fizemos sentir dificuldades a todas as equipas que jogaram connosco. O Leicester teve dificuldades, fomos ganhar ao Benfica, jogámos de igual para igual com o FC Porto. Temos feito grandes jogos e contra o AEK fizemos a nossa melhor exibição da época.