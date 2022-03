Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa após o empate (1-1) no Estádio do Bessa, diante do Boavista:

«[Leitura do jogo] Fizemos uma excelente primeira parte, criámos oportunidades e fizemos golo. Tivemos um domínio muito grande sobre o Boavista, que teve dificuldade para chegar à baliza do Matheus. Chegámos como justos vencedores ao intervalo e confundimos o Boavista pelo posicionamento. O Petit é bom treinador, corrigiu o Boavista e houve reação. O Boavista teve mérito na pressão, faz um golo, mas o Matheus só teve mais uma bola à figura, houve dificuldade em criar reais oportunidades, mas nós também as tivemos. Com as substituições, a entrada do Abel e do Moura, fomos acutilantes, com duas – que depois se desdobram em quatro - oportunidades claríssimas de golo. Incrivelmente não conseguimos marcar e somos penalizados por não ter eficácia. É muito difícil jogar no Bessa, uma equipa muito intensa. Merecíamos ter ganho.

[Troca no meio-campo foi benéfica?] O Boavista não se limita a criar muitas oportunidades, defende muito bem, agressiva. Soubemos criar essas oportunidades e devíamos ter feito golo nas oportunidades claríssimas. Fizemos o que tínhamos a fazer, mudámos um ou outro posicionamento para confundir o Boavista e ter mais bola, foi amplamente conseguido. Na segunda parte, buscámos variar a nossa forma de jogar para tentar vencer mas não conseguimos por manifesta infelicidade.

[Priorizar a Liga Europa] Não. Não temos essa intenção. A cada jogo respeitar o Sp. Braga e jogar para vencer. Temos feito o melhor e o máximo em cada jogo, tendo em conta os recursos e a densidade de jogos, um trabalho não excelente mas bom. Queremos o máximo de vitorias e no final faremos as contas.»