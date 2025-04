Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade:

[Sp. Braga é favorito para ficar em terceiro?]

O Sp. Braga não é favorito em nada. É candidato a vencer o próximo jogo e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para vencermos o AVS.

[Perante os jogos que aí vêm, e tendo o Benfica na última jornada, acha que o Sp. Braga fará um grande campeonato se ficar em terceiro?]

«Foco no AVS. Percebo a questão, já me tentaram driblar três ou quatro vezes, mas eu não me deixo driblar. Era defesa-central e não é fácil. Foco no AVS e digo isto de coração. (...) Nada mais do que isso. Esse tem sido o nosso comportamento desde o início da época e vai ser sempre assim. Pode ser que na última jornada eu tenha uma resposta diferente.»

[Sp. Braga continua a acreditar que pode ser campeão?]

« O Sp. Braga acredita que pode vencer o AVS na próxima jornada. Esse é o nosso foco. Sabemos as dificuldades que é vencer jogos. Temos feito um campeonato melhor em 2025: perdemos com o Rio Ave e tínhamos empatado com o Vitória. Sabemos das dificuldades que existem, das assimetrias que existem e o que temos procurado é focarmo-nos no próximo jogo e pensar em conseguir o máximo de pontos possível.»