Carlos Carvalhal garantiu este domingo que o Sp. Braga vai apresentar-se a «bom nível» no Bessa, frente ao Boavista, apesar das ausências notadas no plantel dos bracarenses.

«Estamos muito focados em nós e no que podemos e conseguimos fazer. Jogar no Bessa é tradicionalmente difícil, o Boavista tem uma boa equipa, um excelente treinador, está ainda em processo de reestruturação e reconstrução da equipa perante as ideias do novo treinador, temos respeito máximo pelo Boavista, mas estamos muito focados em nós», começou por dizer o técnico, aos meios do clube minhoto.

Carvalhal frisou depois a força coletiva da sua equipa, que ficou demonstrada na vitória frente ao Rio Ave, da ronda anterior.

«Ficámos muito satisfeitos porque foi uma vitória da equipa, não foi necessário, como às vezes é, alguma individualidade para ganhar o jogo. Foi um triunfo coletivo e é nisso que estamos apostados em fazer no Bessa, um jogo coletivamente muito forte perante um adversário bom e muito competitivo.»

«Nunca lamento ausências, a não ser pelos próprios jogadores. Os que não estão presentes, paciência, gostaria que estivessem, mas não estão, apenas isso. Sem o Galeno, ganhámos 3-0 no último jogo contra uma equipa que sofre poucos golos como o Rio Ave e já anteriormente, sem jogadores importantes em campo, conseguimos vencer», continuou.

Depois de uma série de jogos intensa, os Gverreiros do Minho tiveram mais tempo para preparar o duelo com o Boavista e Carvalhal sentiu os jogadores revigorados.

«A equipa vem de uma semana de trabalho, o que há muito tempo não acontecia. Demos algum tempo de descanso aos jogadores e isso refletiu-se bem no recomeço dos trabalhos porque voltámos a ver a equipa com a ‘pica' toda, isso foi visível e espero que essa mesma vontade e energia recuperada vá ser colocada em campo com o Boavista.»

Refira-se que nas últimas horas surgiram notícias na imprensa de um alegado surto no plantel do Sp. Braga, mas o clube arsenalista, questionado pela Lusa, não fez quaisquer comentários.