O Sp. Braga terminou neste sábado o estágio no Algarve. O treinador Carlos Carvalhal analisou o início de pré-temporada dos minhotos, estando satisfeito com o que viu por parte dos jogadores. Depois de três jogos-treino no sul do país, o técnico mostra-se ambicioso para o que aí vêm.

«Como temos mais 15 dias para o primeiro jogo oficial, temos tempo para aprimorar os jogadores, a competência da organização e puxar pelos jogadores mais atrasados para ver se no jogo para a Supertaça, que é o jogo que importa, temos toda a gente preparada para discutir o troféu, com o objetivo de o vencer», disse Carlos Carvalhal à Next, canal do Sp. Braga.

Com a consciência de que «o resultado não é importante nos jogos particulares», o timoneiro dos «guerreiros» acredita que a equipa está a dar passos para consolidar processos e acrescenta que a aposta na formação depende da competência dos mais novos.



«Obviamente que para jogar na primeira equipa não basta ser da formação. A premissa fundamental é a competência, não é a idade nem a formação. Os mais competentes têm vantagem e é nisso que estamos a apostar. Temos dado oportunidades aos miúdos, verificamos a evolução deles e depois evidentemente um ou outro que se destacará dos demais e pode ser aposta do Sp. Braga e outros vão percorrer o seu caminho. Pode não ser hoje, pode ser a meio da época, no final ou na próxima… O que ressalvo é que existem miúdos com muita qualidade e estamos muito satisfeitos com eles», vincou Carvalhal.

O Sp. Braga deixou o Algarve depois de três jogos de preparação que terminaram empatados: 0-0 contra Estrela da Amadora e Farense e 1-1 contra o Portimonense na manhã deste sábado. O primeiro jogo oficial da nova época será a Supertaça, frente ao Sporting, a 31 de julho, em Aveiro.