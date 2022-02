O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, pediu este sábado uma reação à derrota europeia a meio da semana já na partida frente ao Tondela, da 23.ª jornada da Liga.

Na quinta-feira, recorde-se, os bracarenses perderam frente ao Sheriff, no play-off da Liga Europa. Três dias depois, vão jogar no terreno beirão.

«Não ficámos satisfeitos, de forma alguma, com o resultado. Temos que reagir na competição interna, não adianta muito falar do desgaste porque é o que é, o que o calendário dita. Tenho de arranjar soluções e não problemas, vão avançar os jogadores que, depois da avaliação que fizermos, porque há uns que recuperam melhor que outros, estão em melhores condições para ir a Tondela conquistar os três pontos», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Pela frente, os minhotos vão ter um Tondela que vem de duas derrotas consecutivas, mas que «joga bem e tem uma boa filosofia de jogo».

«Vão apostar num ritmo alto, percebendo que a nossa equipa pode estar um pouco cansada, cumpre-nos contrariar isso e entrar com um ritmo muito elevado.»

Sobre a irregularidade que o Sp. Braga tem vivido esta época, a nível de resultados, Carvalhal diz que isso se deve ao «processo de maturação» da equipa.

«Acima de tudo, tenho de viver com o presente e o futuro. Este não é um processo fácil, é um processo de maturação de uma equipa com uma componente jovem elevada, temos de perceber que é preciso alguma paciência dentro do possível, porque o Braga tem de vencer os jogos todos, mas temos de perceber que pode surgir um erro aqui ou ali que pode custar pontos», afirmou, recusando depois arranjar desculpas: «Sou pago para arranjar soluções, posso garantir que vamos ter uma equipa competitiva em Tondela.»

De fora para o encontro em Tondela, agendado para este domingo, a partir das 20h45, ficam os lesionados Roger, Sequeira e Lucas Mineiro, assim como o castigado André Horta.