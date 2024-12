Carlos Carvalhal vê no jogo frente ao Santa Clara, uma oportunidade para o Braga ultrapassar o adversário e assumir o quarto lugar. Após três jogos sem vencer, incluindo empates com Estoril Praia (2-2) e Famalicão (3-3), e uma derrota na Liga Europa com a Roma (3-0), o treinador destacou a importância de regressar às vitórias.

«Este é uma boa oportunidade para ganhar e saltar para o quarto lugar contra uma equipa boa, com bons valores individuais, o Vasco Matos está a fazer um excelente trabalho. Temos que estar focados, tivemos uma semana para preparar o jogo e o objetivo imediato é vencer o jogo, sabendo que dessa forma vamos para o quarto lugar», declarou na conferência de imprensa de antevisão da partida da 15.ª jornada da Primeira Liga.

Sobre a tensão com adeptos no jogo anterior, garantiu que a equipa continuará a agradecer no final dos jogos e enfatizou que críticas fazem parte do futebol. O guarda-redes Matheus, que se mostrou incomodado com críticas durante a semana, foi defendido pelo treinador.

«Sou um ser humano, tenho expectativas, tenho um passado no clube, fico chocado com algo que aconteceu no final de um jogo pelo que três ou quatro adeptos fizeram e, no treino seguinte, há portas abertas e pode haver um indivíduo que manda uma boca. o Matheus podia alterar-se, criar-se realmente um problema e resguardou-se, não há caso. Temos que saber lidar com as críticas. Se o Abel Ferreira e o Guardiola são criticados depois de ganharem tudo, todos nós temos que ter bagagem para aceitá-las», explicou.

Carvalhal também reconheceu preocupações defensivas após sofrer oito golos nos últimos três jogos, apontando para a necessidade de maior equilíbrio nas transições. Sobre a ausência de João Marques, explicou que as opções recaem em concorrentes diretos como Bruma, Ricardo Horta ou Gharbi, mas destacou o bom trabalho do jogador.

«É uma pedra no sapato do treinador. É um bom jogador, trabalha bem, mas nas escolhas recai em lugares onde está o Bruma, o Ricardo Horta e Gharbi. Se o Gharbi não tivesse vindo talvez caísse nesse espaço, mas o Gharbi tem mostrado atributos. Não estou a dizer que é melhor que o João Marques, mas não podemos convocar todos», notou.

Neste sentido, o Braga, quinto classificado com 25 pontos, desloca-se ao terreno do Santa Clara, quarto com 27, às 17:00h de domingo , no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada. O árbitro será Tiago Martins.