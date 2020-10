O Sp. Braga arrancou o primeiro triunfo da temporada no terreno do Tondela (0-4) e Carlos Carvalhal espera que a equipa dê seguimento a essa «vitória robusta», já este sábado, diante do Nacional.

«Agora, com o Nacional, queremos dar continuidade ao que estamos a fazer, esperar que a equipa possa evoluir e jogar cada vez melhor. Confio muito nos meus jogadores e no que podemos fazer, o nosso objetivo para este jogo é claramente vencer e somar três pontos», anteviu o técnico dos arsenalistas em conferência de imprensa.

Carvalhal quer o Sp. Braga a «explorar as suas fragilidades e a esconder os seus pontos fortes» perante «uma equipa boa, de futebol positivo, que se identifica com um treinador muito competente».

Os minhotos vão ter o calendário apertado nas próximas semanas, com sete jogos em 21 dias, entre campeonato e Liga Europa.

«Já tinha tido essa experiência, quer no Besiktas e no Sporting, até aqui também, mas fundamentalmente pela minha passagem por Inglaterra em que isso é um panorama normal. Temos que preparar bem esse ciclo, com um plantel curto em que todos os jogadores vão ser importantes, e abordar um jogo de cada vez», lembrou.

O recente fecho do mercado trouxe tranquilidade ao treinador - «já durmo bem melhor» -, que se diz «satisfeito» com o plantel à disposição.

«É curto, mas dá várias soluções, quero é um grupo unido, focado, que todos se sintam parte e que podem jogar no próximo jogo, é assim que gosto de ter um plantel», salientou.

Apesar de estar na fase final da recuperação de uma lesão muscular, Nico Gaitán ainda não pode ir a jogo. O argentino «fez uma parte inicial do trabalho, mas ainda não é uma integração completa».

«Não podemos pensar que estará apto para quinta-feira ou domingo, terá de ganhar condição física e ritmo de jogo para ser integrado progressivamente e não haver lesões nem recidivas», alertou o técnico do Sp. Braga.

Carvalhal elogiou, ainda, Paulinho que, «mesmo nas condições em que se falou da sua possível saída, mostrou um grande compromisso» quer com o técnico, quer com a equipa. «Já tive outros casos em que os jogadores não estavam focados, não estavam com boa cara, inconscientemente criavam mau ambiente, mas o Paulinho foi o contrário. Vejo-o extremamente feliz no grupo e no Sporting de Braga, é um jogador diferenciado e que nos pode ajudar nesta caminhada até ao fim da temporada», acrescentou.

O Sp. Braga recebe o Nacional, este sábado, num encontro agendado para as 18h00.