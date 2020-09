Na antevisão ao duelo entre Sp. Braga e FC Porto, Carlos Carvalhal elogiou os azuis e brancos, mas garantiu que os arsenalistas vão ao Dragão em busca da vitória.

«Este, se calhar, será o adversário mais difícil, porque vamos jogar fora, com o campeão nacional. Mas, como disse na minha apresentação, vamos encarar o adversário olhos nos olhos e lutar pelos três pontos em todos os jogos», disse.

Na temporada passada, Carvalhal orientou o Rio Ave e trabalhou com Mehdi Taremi, novo avançado do FC Porto. O treinador português reconheceu que o iraniano «é um excelente jogador», mas referiu que «a haver uma estrela no FC Porto é o Sérgio Conceição, que fez um trabalho fantástico».

«O que nos preocupa é a qualidade da equipa no seu todo, não temos o nosso foco nas individualidades», garantiu.

O técnico do Sp. Braga falou, ainda, da atual situação pandémica, assumindo que «o futebol é a atividade mais regulada» e que «não deve parar».

«Fiz hoje o 19.º teste [de despistagem da doença], a minha irmã que trabalha num centro de saúde ou a minha cunhada que é médica nunca fizeram um teste. Tem de haver regras, comunicação entre médicos e Direção-Geral da Saúde e verificar a todo o momento a situação para se prosseguir. Temos que prosseguir as nossa vidas e atividades, e viver. Talvez devamos encarar isto mais como uma doença de que como uma epidemia», acrescentou.

Paulinho e Fransérgio estão em dúvida para o jogo no estádio do Dragão, mas Gaitán e Rui Fonte são ausências confirmadas nos minhotos.

O Sp. Braga visita o FC Porto, este sábado, pelas 21 horas, no arranque da I Liga.