Carlos Carvalhal disse esta quinta-feira que a saída de Paulinho para o Sporting era «inevitável».

«Estamos num período de pandemia, não sabemos o que vai acontecer no próximo mercado, a saída do Paulinho era inevitável. Foi uma transferência absolutamente fantástica», disse o técnico do Sp. Braga em entrevista à RTP, explicando: «O Sp. Braga tem de vender e realizar 15 milhões de euros todos os anos para ser sustentável.»

Carvalhal falou ainda do impacto desportivo da saída de Paulinho. «Desportivamente, com saída de Paulinho e a lesão do Iuri levámos um rombo no porta-aviões. Mas fomos capazes de nos reinventar.»

O técnico diz que Abel Ruiz se «transformou completamente»: «Há um Abel Ruiz antes e outro depois do Paulinho. Ganhou confiança.»

O treinador do Sp. Braga revelou ainda que estava preparado para perder mais um jogador: «O David Carmo esteve com um pé no Liverpool.»

«No dia do fecho do mercado, às 16 horas, eu estava à procura de alternativas porque estava convencido que o David Carmo iria para o Liverpool», contou.

Carlos Carvalhal falou ainda sobre o campeonato e a luta pelo título e afirmou: «Acho que só uma hecatombe é que vai fazer com que o Sporting não seja campeão. Tem tido mérito, faz grandes jogos e é uma equipa muito sólida, não perdeu ainda e vê-se que, quando entra em campo para disputar um jogo, vai acabar por ganhar.»

O treinador também abordou a campanha do FC Porto na Liga dos Campeões, dizendo que os dragões podem «perfeitamente chegar o mais longe possível.»