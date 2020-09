Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, após a derrota frente ao FC Porto, em jogo da 1.ª jornada da Liga:

«Conseguimos em muitos momentos criar oportunidades e não é fácil fazê-lo contra o FC Porto. Há aqueles minutos que são fatídicos. A ganhar 1-0, sofrer um golo é mau, sofrer dois é péssimo. Temos de trabalhar sobre estas desconcentrações. Globalmente, fizemos um jogo positivo.»

«O Paulinho não recuperou a tempo, o Fransérgio estava limitado. O Schettine tem uma semana e meia de trabalho, o Galeno tem duas semanas. Com a lesão do Gaitán, do Rui Fonte, do Paulinho… Foram obrigados a acelerar a sua preparação para jogar.»

«Muito insatisfeito pelo resultado, globalmente satisfeito pela prestação da equipa. Vamos melhorar o nosso jogo ainda, vamos continuar a ser competitivos.»

«Numa parte final arriscámos tudo, acabámos por ficar com dois médios que têm pouco pendor defensivo. Atirámo-nos para a frente para conseguir o golo. Não conseguimos e numa situação de contra-ataque o FC Porto acabou por conseguir o golo.»