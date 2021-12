Declarações de Carlos Carvalhal, técnico do Sp. Braga, na conferência de imprensa após a derrota frente ao FC Porto (1-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Tivemos um jogo extremamente intenso na quinta-feira, que nos deixou algumas marcas em alguns jogadores. Tivemos alguma dificuldade de fluidez na saída de bola.

A situação dos três médios foi uma surpresa para nós. O FC Porto não tem jogado com três médios. Não foi uma situação difícil para nós em termos de abordagem. Mostra a inteligência do treinador [Sérgio Conceição], que entendeu que era a melhor estratégia para jogar contra nós.

[Só perdeu com os três grandes] Jogámos com o Sporting, com o Benfica e com o FC Porto. Foram superiores a nós e demos-lhes os parabéns. É muito difícil jogar só com 72 horas de recuperação. Fizemos o nosso papel para levar daqui um empate.»

«Hoje fizemos uma gestão cuidada. Demos palco a miúdos de formação. Tivemos oito jogadores abaixo de 21 anos que jogaram hoje, seis deles da formação. Estou extremamente satisfeito com os jovens da equipa. O objetivo quando vim para cá era também tentar meter o máximo de jogadores jovens na primeira equipa.»