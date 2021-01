O Sp. Braga terá esta segunda-feira, diante do Moreirense, o sexto jogo no espaço de 16 dias, mas Carlos Carvalhal não quer ouvir falar em desgaste.

«Estamos focados sempre no jogo seguinte, e vamos apresentar sempre uma equipa competitiva, sempre virada para a baliza adversária, para tentar vencer os jogos. A dinâmica de vitória ajuda e não há desculpas, nem há cansaço, porque é assim que temos de encarar os jogos, ser competitivos e sempre com a ambição de trazer os três pontos», disse o treinador do Sp. Braga na antevisão ao jogo.

Carvalhal deixou elogios ao adversário minhoto, que disse ter bons jogadores e ser orientado, mas mostrou-se convicto de que os arsenalistas têm o que é preciso para somarem os três pontos. «Vamos a jogo, sem desculpas, a equipa está a ‘top' e preparada para jogar pelos três pontos. Respeito máximo pelo Moreirense, sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, mas a nossa ambição clara é trazer os três pontos», vincou.

Recorde-se que para este jogo os arsenalistas já não poderão contar com Iuri Medeiros, que se lesionou com gravidade e vai falhar o que resta da época. «As lesões são as coisas que mais lamento. No futebol, pior que uma derrota é perder um jogador [por lesão]. Depois, há o lado da qualidade do jogador. O Iuri estava a fazer talvez a sua melhor época de sempre, com um contributo fantástico, com golos e assistências, um jogador importantíssimo na nossa dinâmica, participou em todos os jogos até ao momento [28]», lembrou Carvalhal, triste por Iuri Medeiros.