Carlos Carvalhal projetou a visita a casa do Gil Vicente, num duelo do Minho que encerra um ciclo dos arsenalistas com elevada carga de jogos.

«Antevejo um jogo difícil que queremos vencer e completar este ciclo de jogos [antes da paragem para os compromissos das seleções] a vencer. O Gil Vicente é uma equipa com boa dinâmica, mas acreditamos piamente que vamos vencer, com espírito de sacrifício, tendo em conta a densidade de jogos e a viagem de quinta-feira», projetou o treinador do Sp. Braga.

Apesar do desgaste, Carvalhal garantiu que vai apresentar um onze competitivo. «É o que fazemos sempre, analisámos os índices fisiológicos dos jogadores e vemos os níveis de fadiga, uns têm um valor muito acima do normal, outros, estranhamente, estão em valores ótimos, e depois tomamos as decisões», referiu.

O técnico dos bracarenses abordou ainda o tema da coesão defensiva, algo que reconheceu ter de melhorar. «Nem tudo está perfeito e há muito trabalho pela frente, mas a equipa tem evoluído de jogo para jogo. Também é preciso olhar para o nível de dificuldade de cada jogo. Não fomos tão ofensivos neste jogo com o Rapid Viena, mas tivemos mais posse de bola. A equipa está a cometer alguns erros defensivos, na transição defensiva é o ponto em que tem estado melhor, reage muito rapidamente à perda de bola, mas estas contrariedades de sair o Niakaté por lesão, agora o Bambu, também não ajudam muito à coesão, mas são pedras no caminho perfeitamente normais», disse.