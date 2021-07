Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a vitória por 2-1 sobre o Paços de Ferreira, no último jogo dos minhotos na pré-época:

«Estou muito satisfeito com a pré-época, tivemos jogos extremamente competitivos. Eu já o disse: preparados para competir, temos mais uma semana, mas estamos preparadíssimos para competir e ansiosos para o primeiro jogo oficial. O mais importante é que os jogadores estão a fazer o que pretendemos.»

[Onze inicial:] «Não está nada entregue. Há jogadores que não treinaram hoje porque estamos a fazer uma gestão em paralelo com alguns jogadores que estão atrasados e que não estavam em condições de jogar, porque trabalharam muito ontem e hoje de manhã. Não está nada entregue, felizmente os jogadores todos acreditam que podem jogar e vamos tentar escolher os melhores.»

«Partimos para uma época nova e é importante gerir as expectativas e cumpre-me colocar as expectativas no sítio. O Sp. Braga veio de uma época das melhores da sua história, conseguiu uma das três taças que tem nos seus 100 anos de história, duas finais num ano, atingiu os mínimos no campeonato e fizemos uma boa Liga Europa. Este ano, estamos apostados em fazer as coisas da melhor forma, mas temos de ter as expectativas no lugar.»

«Os objetivos mínimos do clube é o quarto lugar, tudo o que for daí para baixo é uma péssima época, daí para cima é uma boa época.»