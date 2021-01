O Sp. Braga defronta esta quarta-feira o Benfica, para a Final Four da Taça da Liga e Carlos Carvalhal fez a antevisão da prova em declarações à revista da Liga Portuguesa, Liga-te.

«A Taça da Liga tem aumentado a competitividade ano após ano e todos os clubes têm o desejo de conquistar este troféu. Só tenho pena que não haja a possibilidade de termos os nossos adeptos no Estádio Municipal de Leiria. Sem eles não será, certamente, a mesma coisa e, sem eles, perder-se-á a alma e o coração que as pessoas levam para os estádios», disse o técnico arsenalista.

«Acredito que vamos assistir a três grandes espetáculos de futebol, pois estarão presentes em Leiria quatro grandes equipas, com planteis de elevado nível», disse ainda Carvalhal.

O técnico frisou que o Sp. Braga espera «vencer mais dois jogos nesta prova», mas garantou: «No entanto, e por ser o primeiro nesta fase da competição, o nosso foco está apenas e só no jogo com o Benfica. Como em todas as partidas, vamos entrar em campo com 100% de respeito, mas com 0% de receio. Este é o nosso lema; esta é a nossa identidade. E, seja onde ou contra quem for, não nos desviaremos deste caminho.»

«Vamos demonstrar que somos verdadeiros guerreiros, honraremos a nossa história e tentaremos dar mais uma alegria aos nossos sócios e adeptos», acrescentou.

«A Taça da Liga é uma competição com grande significado, tanto para mim como para o SC Braga. Venci a primeira edição da prova lá na longínqua época de 2007/08, ao serviço do Vitória FC, e o Sp. Braga já conquistou por duas vezes este troféu, a última das quais em 2019/20», recordou o treinador.

«Sendo esta competição tão especial para ambos, acredito que estarão reunidas as condições para tentarmos escrever mais uma página de ouro na história centenária do Clube», concluiu Carvalhal.