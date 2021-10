A atualidade do Sporting de Braga tem sido dominada pelos feitos de Roger Fernandes, o menino de apenas 15 anos, mas há outro talento produzido na formação “arsenalista” que está a dar passos firmes na equipa principal: Vitinha fez a estreia a titular esta segunda-feira, em Barcelos, e marcou o golo da vitória sobre o Gil Vicente (0-1).

Os números do jovem avançado são impressionantes: foi o quarto golo em seis jogos pela equipa principal do Sp. Braga. Em detalhe são apenas 189 minutos em campo, o que dá um tento apontado a cada 47 minutos. Tendo em conta que Abel Ruiz e Mario González têm sentido dificuldades para corresponder com golos, Vitinha apresenta-se como alternativa para a frente de ataque.

Nascido a 15 de março de 2000, Vítor Manuel Carvalho Oliveira é um talento genuinamente minhoto. Natural de Cavez, freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto, começou a jogar na Casa do Benfica de Vila Nova de Famalicão, mas aos 15 anos mudou para a Associação Águias de Alvite.

Só lá fez duas épocas, mas deixou saudades no modesto clube, que ainda hoje assinala, nas redes sociais, todos os feitos de Vitinha ao serviço do Sporting de Braga.

Ao chegar à “Pedreira”, em 2017, foi integrado na equipa de juniores, que tinha David Carmo e Francisco Moura, e mostrou logo o talento para os golos, já que marcou mais de uma dezena. A primeira época correu tão bem que logo chegou à seleção sub-18.

Em 2018/19 alternou entre as equipas de sub-19 e sub-23, para na temporada seguinte se tornar uma das figuras da Liga Revelação.

A pandemia foi um obstáculo para muitos jovens à procura do salto para o futebol profissional, mas Vitinha conseguiu chegar à equipa principal em 2020/21. Oito jogos consecutivos a marcar no Campeonato de Portugal, pela equipa B, justificaram a chamada de Carlos Carvalhal para a Taça de Portugal. Saltou do banco para fechar, de penálti, a goleada ao Torreense (5-0), nos oitavos de final.

O Sporting de Braga venceu depois a prova-rainha, que já está, assim, no palmarés do jovem avançado.

No arranque da presente temporada foi suplente utilizado na Supertaça, mas esse troféu não entrou no currículo, já que foi para o museu do Sporting. Depois disso ganhou ritmo na equipa B, com quatro golos em quatro jogos, mas nunca saiu das equações de Carvalhal.

A Taça de Portugal voltou a servir de montra. O golo histórico de Roger Fernandes dominou as atenções, mas a assistência foi de Vitinha, que até bisou nesse duelo com o Moitense.

Promovido à titularidade no regresso à Liga, o talento minhoto assinou a autoria do golo da vitória em Barcelos.

Vitinha pode jogar tanto a partir da ala como no centro do ataque. Tecnicamente evoluído, é capaz de definir em espaços reduzidos, mas mostra-se também muito possante a atacar o espaço. É forte fisicamente, e com isso também consegue marcar posição na área, onde mostra eficácia elevada.

Quem o conhece bem, destaca também a capacidade de trabalho e o espírito competitivo. Um verdadeiro guerreiro às ordens de Carlos Carvalhal.