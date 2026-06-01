Carlos Vicens foi o convidado do La Pizarra de Quintana, programa espanhol do jornal Marca, no qual avaliou a época do Sporting de Braga, que teve uma das melhores prestações europeias da história do clube.

O técnico espanhol afirmou estar satisfeito com a prestação do Sp. Braga na temporada e com a velocidade com que, numa época, os jogadores do plantel bracarense assimilaram e se moldaram ao modelo de jogo proposto.

«Acho que temos de estar satisfeitos com a trajetória da equipa e, acima de tudo, com a forma como ela conseguiu, com novas ideias e muita competição entre eles, desenvolver uma identidade clara de jogo», revelou Vicens.

«Tentamos ser um time que joga com personalidade, que joga um contra um contra qualquer adversário e com a intenção de sempre sair para vencer os jogos», acrescentou.

Para além dos elogios feitos à equipa, Carlos Vicens enalteceu ainda a figura de João Moutinho. O técnico dos minhotos revelou a importância do médio de 39 anos na época do Sp. Braga, apontando a um possível futuro para Moutinho fora das quatro linhas.

«Ele é um animal competitivo. Acho que, no futuro, ele tem tudo para ser treinador porque gosta do jogo e interessa-se pelo que acontece em campo.», afirmou.

O técnico que, aos 43 anos, teve a sua experiência como treinador principal, depois de sair do Manchester City onde era adjunto de Pep Guardiola, apontou ainda à próxima temporada.

«A partir do que construímos, continuamos a adicionar camadas de intensidade, jogo e competitividade.», rematou o espanhol.

De relembrar que o Sp. Braga está qualificado para as pré-eliminatórias de acesso à Liga Conferência e tem por isso arranque da pré-época marcado para dia 22 de junho, com o primeiro jogo oficial marcado para 23 de julho.