Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em declarações no final da vitória por 3-1 sobre o Celta Vigo, no jogo de apresentação aos sócios:

«Obviamente há muitas coisas para melhorar e ainda estamos em processo de melhorar a equipa para competir. Estou muito contente com a entrega, o rigor e a disciplina dos rapazes, com o saber sofrer juntos, perante um adversário com uma qualidade enorme e que em alguns momentos nos fez sofrer. Mas soubemos sofrer juntos e no final acho que merecemos o resultado.

Gostei muito do compromisso de todos os jogadores e do esforço para aplicarem o que trabalhámos. Temos coisas para melhorar, mas isso é uma coisa de tempo.

No fim procuramos aquilo que melhor nos permite ter mais bola, dominar o jogo, criar mais oportunidades de golo, e ao mesmo estarmos sempre muito juntos para defender. Cada rival é diferente, cada jogo é diferente e vai colocar-nos desafios diferentes, e pensamos que esta era a melhor maneira de enfrentar o adversário de hoje.

Estou satisfeito com o plantel, mas o mercado é longo, vão acontecer muitas coisas, mas o clube está pronto para responder aos desafios que surgirem. Tenho uma equipa técnica top, tenho um staff grande que trabalha imenso, que conheço muito bem, e um ambiente muito bom no dia a dia. Mas temos de ir aumentando, e aumentando, e aumentado a exigência, para nos tornarmos no que queremos ser.»