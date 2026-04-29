Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Friburgo, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa (quinta-feira, 20h, em Braga):

Dificuldades que o Friburgo apresenta

«O Friburgo está a fazer uma Liga Europa de alto nível, é uma equipa que é uma verdadeira equipa, 11 jogadores comprometidos no campo, no ataque e na defesa. Ao vê-los percebemos isso e essa força de ser uma equipa em tudo o que fazem. Enfrenta os jogos sem medo, tem jogadores de qualidade, mas sobretudo essa energia coletiva. E isso faz-nos conscientes de que vamos ter de ter uma versão ao mais alto nível.»

Como se gere esforços como treinador, em várias frentes, no caso na Liga e na Liga Europa

«Em toda a época temos um calendário exigente. Já tivemos em julho as pré-eliminatórias da Liga Europa, enquanto a maioria dos clubes chegou à pausa das seleções de setembro com quatro jogos, exceto o Benfica, que teve o play-off de acesso à Liga dos Campeões. Isto tem sido a tónica de toda a época. Vamos bater o recorde de jogos oficiais feitos pelo clube na sua história [ndr: numa época] e de qualquer clube português, é um calendário exigente, já o gerimos, continuamos a gerir e vamos continuar, focados no jogo seguinte. É um jogo histórico para o clube, mas a maneira de trabalhar não muda. Vamos continuar a trabalhar, a focar no treino seguinte e no jogo seguinte.»

Mensagem a passar

«Nestas alturas temos de passar o entusiasmo de jogar o jogo, espírito competitivo, fome de conseguir coisas. Ter estabilidade emocional durante os dois jogos vai ser importante e não é fácil, há jogadores que não estão habituados a este tipo de jogos. Faz parte do que sentes como atleta, mas creio que quando começar o jogo todos estes possíveis nervos ficam de fora e é centrarmos energias no que se passa no jogo.»

Se a força física do Friburgo pode ter como antídoto o jogo de posse do Sp. Braga

«Todas as equipas têm as suas armas, as armas de qualquer equipa nas meias-finais da Liga Europa são suficientemente perigosas. Eles seguramente também vão ver armas em nós, vamos ter de ser uma das melhores versões do Sp. Braga esta época e tudo passa pelo nosso processo. A minha experiência no futebol diz-me que há momentos para as duas equipas e há que capitalizar quando os momentos são teus (e foi o que fizemos na eliminatória anterior) e ser capaz se o momento pertencer mais ao rival, para que não cause danos. Penso que parte do que aconteceu em Sevilha passou por aí e, ainda que sejam equipas diferentes, há elementos da eliminatória anterior que podemos utilizar e nos quais temos de continuar a ser muito bons.»