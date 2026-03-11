Ressalvando que uma eliminatória europeia tem contornos especiais, o treinador do Sp. Braga promete uma equipa «com ambição e muito motivada» frente ao Ferencváros e aborda o adiamento do jogo da Liga portuguesa com o Casa Pia:

Empate com o Sporting deu mais motivação para a Liga Europa?

«Foi um resultado conseguido perto do fim. Nos últimos dois jogos, a equipa teve de lutar até ao último minuto para conseguir pontuar. Isso demonstrou que a equipa acredita que no que fazemos. Esta é uma competição diferente, começas uma eliminatória com dois jogos. As competições europeias ficam mais interessantes a partir destas eliminatórias, em que só uma equipa se apura. Estamos motivados e com grande ambição, sabendo que vamos encontrar dificuldades, pelo adversário, porque esta é também uma oportunidade histórica para eles. Vão dar tudo, mas vamos com a ambição de competir muito bem, estando atento aos detalhes, que podem determinantes para se ter sucesso, ou não, nesta eliminatória. Vamos tentar fazer um bom jogo amanhã.»

Folga na Liga, no fim de semana, pode ajudar o Sp. Braga?

«O Ferencváros também adiou o seu jogo, por isso as duas equipas vão defrontar-se sem interrupções nesta eliminatória. Como a segunda mão é na próxima quarta-feira, fazia todo o sentido adiar o jogo (do campeonato). Primeiro, temos de desfrutar do jogo de amanhã, que é o mais importante, sabendo que será uma primeira parte de uma eliminatória a dois jogos. Temos de estar muito atentos a todos os perigos que o Ferencváros vai apresentar, mostrando uma versão competitiva do Sp. Braga de máximo nível.»

Equipa está forte apesar do desgaste?

«A equipa está com ambição, muito motivada. Um dos objetivos da temporada era qualificar-nos diretamente para os oitavos de final da Liga Europa. Vamos disputá-los com grande ambição, sabendo que vamos ter de nos adaptar aos diferentes momentos que esta eliminatória vai ter. Vamos ter fases mais equilibradas, outras com ascendente de uma das equipas, e nestas circunstâncias temos de ser capazes de ser supercompetitivos em todos os momentos, para conseguirmos o objetivo de nos qualificarmos para os quartos de final.»