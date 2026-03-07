Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, faz o rescaldo, à Sport TV, do empate frente ao Sporting (2-2) para a 25.ª jornada da Liga:

Primeira parte difícil

«Falámos bastante sobre o facto de enfrentarmos uma equipa que ia dificultar muito a nossa saída a jogar. Tínhamos de ter um nível de personalidade e de ser Braga muito altos porque, se não, íamos ter muitas dificuldades. Se fosse só na pressão ou em ganhar duelos, isso não ia resultar. Defrontámos uma equipa que individual e coletivamente faz as coisas muito bem. Tentei transmitir confiança aos jogadores, para terem mais a bola e não se esconderem. Há momentos em que o adversário pressiona alto e não é fácil, mas aí os jogadores têm de dar opções à equipa. Ao intervalo insistimos nisso e na segunda parte fomos ganhando confiança. Frente a jogadores de grande nível, corres sempre o risco de levar uma transição, mas a equipa voltou a acreditar. Não precisamos de estar atrás no marcador para darmos um passo em frente. Conseguimos um ponto. Por ter chegado no fim, pode ser visto um pouco como um prémio, mas pelo que foi o jogo as duas equipas tiveram oportunidades e nós impusemo-nos na segunda parte. Seguimos. Na quinta-feira temos um jogo difícil fora de casa.»

Lance do penálti favorável ao Sporting

«(Insatisfação) Não teve a ver com sair com a bola controlada, porque naquela situação isso não era possível. Era o último minuto da primeira parte e já não é a primeira vez em que sofremos um golo nesse momento. Aconteceu com o FC Porto, hoje, contra o Genk... São detalhes que têm de servir de lição para continuarmos a melhorar. Quando o nível das equipas se iguala muito e os resultados dos jogos dependem de detalhes, temos de ter esses detalhes do nosso lado. Agora vamos disputar os oitavos de final da Liga Europa e esses detalhes podem determinar se és capaz de passar à fase seguinte. Temos de aprender a lição, porque isto já aconteceu várias vezes esta temporada.»

Substituições foram para elevar o ritmo do jogo

«Sabíamos que eles tinham jogado um jogo de alta intensidade com o FC Porto a meio da semana e tínhamos de fazer valer esse extra de energia que tínhamos. Não gosto de perder o controlo dos jogos e só meter o foco no último terço, porque se não chegarmos lá com alguma qualidade não vamos conseguir criar oportunidades de golo. Nas substituições, quisemos colocar jogadores para o ataque, mas sem perder o controlo do jogo. Foi a assim que ganhámos na Madeira e chegou o penálti hoje, sendo Braga.»

Equipa tem mais crença nesta fase?

«É verdade. Estes últimos dois jogos têm de servir para percebermos que, primeiro, acreditar até ao fim dá frutos, mas há um processo durante os jogos em que temos de tentar ser mais refinados para não precisarmos sempre de uma individualidade ou da sorte de um penálti no fim. A equipa acreditou e procurou o golo sendo Braga, mais do que nunca.»