Carlos Vicens em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo da meia-final da Taça da Liga com o Benfica. O técnico do Sp. Braga não deu como certa a disponbilidade de Lagerbielke e comentou os problemas defensivos da equipa:

Sobre a condição física de Lagerbielke, que não joga desde o jogo da Taça de Portugal com o Caldas antes do Natal

«A recuperação atrasou-se um pouco. Falta o treino de hoje para ver como é que o completa e que sensações tem. Neste tipo de coisas há que ser prudente para não agravar situações que possam existir. Estamos sempre a trabalhar em conjunto com a equipa médica e com ele.»

Sobre as oscilações defensivas do Sp. Braga e a preocupação causada pelos três golos sofridos com o Estrela da Amadora

«Os erros não são de organização puramente defensiva, mas de situações muito concretas. Já falámos da importância de prestar muita atenção aos detalhes, que são cruciais em jogos como o que vamos ter amanhã. Um detalhe pode dar-nos ou tirar-nos a final. Há que estar muito atentos e concentrados para darmos boa resposta em todos os momentos do jogo.

Ausências de Lagerbielke e de Niakaté ajudam a explicar as dificuldades defensivas?

«Nunca procuramos desculpas com os que não estão e tentamos tirar o melhor dos que estão. Claro que não queremos ter ninguém lesionado para que a competitividade interna seja o melhor possível e também as minhas opções. (…) Não creio que sejam erros de organização defensiva. São erros pontuais de uma situação concreta, que é um livre lançado à área e um canto. E depois uma perda de bola a meio-campo que nos custa um contra-ataque. Se estes golos tivessem chegado em situações de organização defensiva, podíamos ir por aí, mas são lances de jogo muito concretos em que temos de dar, desde ponto de vista da responsabilidade individual, uma melhor resposta.»

«Sabemos que no futebol de primeiro nível este tipo de desatenções e de falhas custam pontos. E foi isso que aconteceu connosco no outro dia. (…) Estes pequenos detalhes custam-nos jogos e amanhã [quarta-feira] obviamente não se pode repetir, porque pode tirar-nos de uma final.»