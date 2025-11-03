Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, após a vitória a derrota frente ao FC Porto (2-1) em jogo da 10.ª jornada da Liga:

O Maisfutebol questionou o técnico do Sp. Braga sobre o atraso de 15 pontos para o líder FC Porto e sobre o Sp. Braga poder ficar, esta segunda-feira, a nove pontos do 4.º ligar, no caso de o Gil Vicente vencer o Santa Clara. Carlos Vicens foi perguntado se a larga distância pontual o faria redefinir objetivos e respondeu assim:

«21 jogos, 13 vitórias, três derrotas, cinco empates. Vamos ver. Quinta temos o Genk para a Liga Europa. Somos a equipa de Portugal que mais jogos disputou. A Liga é uma maratona, acaba só em maio. Vamos tentar fazer os pontos que necessitamos na Liga Europa. Depois há a paragem. Depois vamos defrontar o Nacional em casa para a Taça de Portugal e vamos tentar passar à ronda seguinte. Agora, depois do jogo que fizemos hoje aqui [no Dragão], depois de ver a equipa crescer nos últimos jogos… Depois de jogar como jogámos e de merecermos mais, falares-me agora da distância para as outras equipas na liga parece-me absolutamente inapropriado.»