Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa que se seguiu ao empate frente ao Benfica para a 16.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Entrámos no jogo com muito boa dinâmica, controlámos muito bem a primeira parte e criámos o suficiente para irmos com um resultado melhor para o intervalo. Na segunda parte, custou-nos muito guardar a bola. Devíamos ter sido um pouco mais fluidos no nosso jogo, talvez também no posicionamento, e tivemos alguma falta de frescura, mas jogámos com uma equipa que tinha de dar uma resposta na segunda parte e dificultou a nossa saída. Ainda assim, tivemos algumas aproximações perigosas, como a do Rodrigo (Zalazar), que não conseguimos finalizar. Ficámos com um ponto, que não nos satisfaz, mas temos de aceitá-lo. Temos um jogo fundamental na próxima semana, com o Estrela da Amadora, e é nele que temos de centrar as nossas energias.»

Diferenças da primeira para a segunda parte

«Falámos ao intervalo que tínhamos de continuar a ter muita personalidade, a ter a bola e movimentar-nos muito para gerar linhas de passe que nos permitissem avançar no campo. Custou-nos mais, batemos mais (a bola para a frente) do que queríamos e depois sofremos numa segunda bola que criaram. Custou-nos muito ficar com as segundas bolas que surgiam a meio-campo. Ainda assim, o esforço, a competitividade, o lutar no jogo, estarmos juntos e sermos capazes de competir estiveram sempre presentes. E por isso, também, mesmo não tendo um jogo tão bom na segunda parte, conseguimos gerar um par de oportunidades em que estivemos perto de concretizar.»

Atuação da equipa de arbitragem

«O meu foco tem de estar no jogo, não vou opinar sobre os árbitros. Nem tenho de opinar sobre o que disse José Mourinho.»

Abordagem do Sp. Braga surpreendeu o Benfica?

«Há aspetos a melhorar, um pouco em todos os momentos do jogo. Parte do que sofremos sem bola acontece porque, quando a temos, a perdemos demasiado cedo e isso obriga-nos a correr atrás dela. Não podemos dissociar esses dois momentos do jogo. Quanto a surpreender (o Benfica), penso que o Sp. Braga, em todos os jogos, tenta impor-se e jogar. Hoje não foi diferente.»

Mobilidade do ataque o Sp. Braga

«É importante, para nós, que os jogadores se possam encontrar entre eles (em campo), que saibam que a partir de uma organização que é comum na forma como temos jogado nos últimos meses nunca deixem de oferecer linhas de passes úteis para a nossa saída de bola. As equipas estudam-nos e tentam organizar-se para dificultar a nossa saída (para o ataque), e é aí que temos de ser capazes de oferecer esse tipo de dinamismo. Na segunda parte também nos faltou esse dinamismo, também pela falta de frescura, o que é normal. Tivemos de buscar a profundidade mais do que desejávamos. E também por não ganharmos muitas das segundas bolas, isso fez com que os ataques de continuidade fossem mais do Benfica do que do Sp. Braga.»

Motivo pelas substituições tardias na equipa

«Estávamos a estudar possibilidades e é verdade que a frescura que fomos perdendo em algumas posições podemos recuperar desde o banco, mas os jogadores que nos pareciam ter menos frescura acabavam por ter ações que nos permitiam aproximar-nos da área rival. Demorei um pouco mais a fazer substituições, são decisões que vamos tomando pelas sensações que vamos tendo no jogo.»