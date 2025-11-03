Declarações de Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, na conferência de imprensa, no Estádio do Dragão, após a vitória a derrota frente ao FC Porto (2-1) em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«A equipa esteve muito bem. Com uma personalidade tremenda saiu a jogar, mostrou-se agressiva, ambiciosa, competitiva, tanto com bola como sem. Vamos daqui tristes por não conseguirmos nem o empate. A não ganhar o jogo, que seja assim. A equipa deixou a pele em campo contra uma equipa que só cedeu um empate na Liga. Controlámos a bola e criámos oportunidades. Sofremos um duro golpe antes do intervalo e voltámos a impor-nos na segunda parte. Tivemos uma ocasião clara com o Fran Navarro. Não conseguirmos marcar o segundo golo, mas lutámos e demos a cara.»

«O primeiro golo que sofremos foi em cima do intervalo e o segundo aconteceu num momento em que éramos nós que estávamos mais perto.»

Sobre a opção por Pau Víctor

«Sabíamos que era um jogo em que tínhamos de ter capacidade de controlar o jogo e ter um jogador extra na zona de construção para dar estabilidade à equipa e ter mais passe. Por isso, optámos pelo Pau Víctor. Foi por uma questão tática, de ter um jogador mais entrelinhas. Quando a energia começou a falhar, colocámos o Fran Navarro em campo.»