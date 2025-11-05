Na antevisão ao jogo com o Genk, da quarta jornada da Liga Europa, Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, mostrou-se focado em esquecer a «frustração» da derrota no Dragão (2-1) e garantir três pontos na receção aos belgas:

A ressaca da derrota com o FC Porto

«É a primeira oportunidade que temos para esquecermos a frustração desse último jogo, o que só pode acontecer sendo uma equipa muito competitiva. A equipa saiu a ser Braga, como fez em outros jogos. Uma das coisas que lhes disse, mesmo com a frustração, foi que a equipa ofereceu uma grande personalidade contra um grande rival e que mostraram do que são capazes num cenário difícil. Fizemos zero pontos, isso dói, mas a equipa está em crescendo. Há coisas para polir.»

Uma análise ao Genk

«Vamos ter pela frente um rival que está só a três pontos do primeiro classificado na sua liga, está a seis jogos seguidos sem perder, foi empatar ao [terreno do] Bétis e ganhou ao Rangers, em Glasgow. É uma equipa que gosta de dominar os jogos, pelo que vamos ter que fazer muitas coisas bem se queremos sair com uma vitória.»

Mudanças no onze titular

«Nas últimas semanas houve alterações na equipa inicial e ela continuou a ser reconhecível, o que significa que os jogadores acreditam no processo. Vamos apresentar uma equipa com personalidade, competitiva e agressiva».

O Sp. Braga, atualmente em segundo lugar, com nove pontos, recebe o Genk, 19.º, com quatro, na quinta-feira. A bola começa a rolar às 20h e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.