Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, lança o jogo com o Arouca, da 29.ª jornada da Liga. A partida disputa-se no domingo (18h00) e vai ter como árbitro Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro:

Análise ao adversário

«Tem uma forma de jogar que conhecemos, que não variou durante o ano. Quer impor-se nos jogos, tenta construir desde trás e não especula. Tem diferentes registos, pode pressionar ou esperar um pouco mais atrás.»

Intervalo da eliminatória da Liga Europa

«Não tenho capacidade para preparar dois jogos ao mesmo tempo, só preparo um, que é o de amanhã. O nosso foco está em garantir que os jogadores recuperam bem, ver o seu estado físico, o feeling para domingo, e depois do treino de hoje decido, pelo meu critério, os jogadores para ganhar.»

Sp. Braga com muitos mais jogos realizados do que o Arouca

«Algumas equipas da I Liga vão disputar 34 jogos do campeonato e um da Taça de Portugal, porque foram eliminados. Nós temos de gerir tudo de maneira diferente, o que não quer dizer que isso facilite ganhar amanhã. O que nos vai aproximar da vitória é sermos competitivos, agressivos, esforçados e sermos uma equipa.»

Ausências no centro da defesa

«(É um problema) Neste momento e em toda a temporada. Já viram jogar aí o Victor Gómez, o Moscardo, porque tivemos muitas lesões concentradas em determinadas posições. Temos também o castigo do Gustaf (Lagerbielke). O trabalho do treinador passa por tomar decisões para dar soluções à equipa.»

Lesão de Niakaté

«Estamos incomodados com a parte futebolística, mas sobretudo com a parte humana. Tivemos várias lesões na temporada, mas em dois meses, mais ou menos, estavam recuperados. A lesão do Niakaté é mais longa, houve necessidade de cirurgia, tal como com o Amine (El Ouazzani). Quando um jogador fica ausente e deixa de fazer o que mais gosta, primeiro para recuperar da cirurgia e depois todo o processo de recuperação, sentimo-nos mal por ele. Estamos todos do seu lado para que volte com mais força.»

Baixas no Sp. Braga

Lagerbielke (castigado), Niakaté, Barisic e Diego Rodrigues (lesionados). Rodrigo Zalazar, a recuperar de lesão, continua em dúvida.