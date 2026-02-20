Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, antevê, em conferência de imprensa, o duelo minhoto com o Vitória, da 23.ª jornada da Liga, que está agendado para sábado (20h30):

Antevisão ao jogo com o Vitória

«É um jogo que todos esperávamos desde domingo porque vimos de um resultado negativo (derrota por 2-1 com o Gil Vicente) e de um jogo menos bom. Queremos corrigir isso. Treinámos toda a semana para estarmos preparados e com energia para disputar o jogo, ganhar e dar uma alegria aos nossos adeptos pelo apoio que nos têm dado.»

Desforra da final da Taça da Liga?

«Há o sentimento de que é um jogo especial, também porque é o jogo seguinte. Não o vamos preparar a pensar nesses dois jogos anteriores, mas no que temos de melhorar em relação ao nosso último jogo. Queremos ganhar sendo uma equipa competitiva e aguerrida.»

Equipa cria muito, mas concretiza pouco?

«Criar ocasiões e não marcar golos é romantismo? Somos a segunda equipa com mais golos, a seguir ao Sporting, mas defensivamente temos de sofrer menos e isso passa por cuidar mais os detalhes. Na Amadora, estávamos a ganhar por 3-1 e dois despistes levaram a que perdêssemos dois pontos (3-3). Com o Estoril tivemos ocasiões para nos colocar na frente, mas não marcámos (derrota por 1-0), na final da Taça da Liga também. Como podemos compensar isso? Não sofrendo golos.»

Caso Vinícius

«Do lado do Sp. Braga, o que posso dizer é que, como profissionais e também como cidadãos integrados numa comunidade, queremos ajudar a que um dos valores que impere no desporto e no futebol seja o do respeito e não dar vida ao racismo. Como cidadãos, temos de ajudar a que estes temas não existam. Tem de haver respeito e, obviamente, sem racismo.»

Ausências no Sp. Braga

Niakaté, Vítor Carvalho, Gorby e El Ouazzani (lesionados).