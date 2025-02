Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Benfica, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Objetivo na Taça cai:] «Cai, mas cai de pé. A primeira parte não foi fácil, o Benfica é uma boa equipa, tem bastante organização, bons jogadores, um bom treinador, uma equipa muito difícil. Há uma oportunidade do Racic, podíamos ter inaugurado o marcador, mas na primeira parte o Benfica teve mais oportunidades e poderia ter dilatado o marcador. A segunda parte foi diferente, uma reação boa da nossa equipa, a crescer no jogo, a terminar em cima do Benfica. O Benfica fechou-se bem, não conseguimos ter oportunidade para fazer golo. Caímos, mas caímos de pé.»

[Se se percebe a dificuldade da missão do Sp. Braga, que viu Bruma partir para a Luz no mercado de inverno:] «Não vale a pena falar das assimetrias que existem no futebol português, entre os três clubes e os outros. O Sp. Braga, em termos orçamentais, está num patamar diferente, mas em termos pontuais aproxima-se das equipas que estão mais acima. Creio que a prestação desportiva e a gestão desportiva do Sp. Braga, boa gestão feita pelo presidente e pela administração, a gestão dentro do nosso quadro dos jogadores que temos neste momento, temo-nos aproximado mais. Uma coisa é certa, não vamos agarrar-nos aos orçamentos, vamos fazer os nossos jogos, como hoje. Não são os orçamentos que jogam, são os jogadores, muita gente com capacidade, muitos jovens com uma prova de maturidade grande, preparadíssimos para estes jogos. O presente e o futuro estão nestes bravos.»

[Jovens do Sp. Braga dão confiança:] «Sem dúvida, acho que o futuro do Sp. Braga está assegurado. Eu nem gosto de dizer que são jovens ou adultos. São jogadores. Acima de tudo, jogadores com capacidade, por isso é que jogam. Satisfeito, porque creio que o Sp. Braga tem vindo a evoluir ao longo da época, está a ganhar maturidade e vamos prosseguir o nosso caminho no campeonato.»

[Luta pelo título na Liga:] «Aceito o desafio de domingo com o Rio Ave, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos com a ambição de conseguir os três pontos. É jogo a jogo, este já passou, o jogo mais importante das nossas vidas é com o Rio Ave.»