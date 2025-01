O Sp. Braga fechou um pré-contrato com Leonardo Lelo e, segundo apurou o Maisfutebol, o acordo tem validade de quatro temporadas (até junho de 2029).

Antes de reforçar o emblema bracarense, o lateral-esquerdo deve cumprir os últimos seis meses de contrato com o Casa Pia e, então, sair sem custos após o fim da época.

Formando no Olhanense, Lelo, de 24 anos, chegou no passado recente a ser colocado na mira de Benfica e Sporting. Está há quatro temporadas no Casa Pia, tendo antes passado rapidamente pelo Portimonense.

