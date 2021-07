O Sp. Braga não vai contar com Fábio Martins na Supertaça, sábado, frente ao Sporting. O Maisfutebol confirmou que o jogador precisa cumprir suspensão, visto que foi expulso na última jornada da Liga 19/20, quando ainda representava o Famalicão.

A 25 de julho de 2020, o médio, que na época seguinte foi emprestado aos sauditas do Al Shabab, viu o cartão vermelho no empate em 3-3 com o Marítimo. Na ocasião, já tinha sido substituído por Rúben Lameiras e estava no banco de suplentes, mesmo assim foi castigado pela arbitragem.

De regresso aos minhotos, Fábio Martins, cujo contrato é válido até junho de 2023, segue com o futuro em aberto na Pedreira. Tem sido utilizado por Carlos Carvalhal na pré-época, mas sabe que está na lista de negociáveis e pode ser negociado, preferencialmente em definitivo.