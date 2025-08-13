Sp. Braga
OFICIAL: Sp. Braga anuncia cedência de Thiago Helguera ao Mirandés
Médio de 20 anos fica no clube espanhol até ao fim da época
DIM
O Sp. Braga anunciou a cedência, por empréstimo, de Thiago Helguera ao CD Mirandés.
Através de um comunicado, os bracarenses confirmaram a saída do jovem médio de apenas 20 anos, que fica no clube espanhol até ao fim da temporada, sem qualquer cláusula de compra pelo seu passe. Contratado ao Nacional (Uruguai) em 2024, o uruguaio realizou dois jogos pelo conjunto principal dos bracareses na última época, tendo passado grande parte da temporada pela equipa B.
«O Sp. Braga deseja a Thiago Helguera as maiores felicidades para este novo desafio da carreira», pode ler-se.
