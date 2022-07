O Sporting de Braga venceu nesta sexta-feira o Celta de Vigo (2-1), naquele que foi o último jogo de preparação para a nova época e que serviu de apresentação aos sócios adeptos. Pelo meio, os arsenalistas ainda oficializaram um reforço.

O primeiro golo dos minhotos foi mesmo apontado por uma das caras novas. Num lance de alguma confusão na grande área, Simon Banza (23m) aproveitou um mau atraso de um adversário e adiantou a equipa portuguesa, que saiu em vantagem para o intervalo.

Durante o momento de recolha aos balneários, o Sp. Braga oficializou a contratação do «Messi mexicano», Diego Lainez. O extremo de 22 anos, que chega por empréstimo do Betis, subiu ao relvado e mostrou-se aos 10.241 espectadores presentes nas bancadas do Municipal de Braga.

A resposta dos homens de Eduardo Coudet surgiu pouco depois do apito para a segunda parte, pelo inevitável Iago Aspas (49m). Na sequência de um pontapé de canto, Matheus largou a bola e, na recarga, o atacante espanhol não vacilou.

A igualdade no marcador refletia o equilíbrio dentro das quatro linhas, mas Rodrigo Gomes, numa excelente iniciativa individual, deu o triunfo ao Sp. Braga. Aos 85 minutos, o jovem extremo - novo camisola 7 - tirou um adversário do caminho, aplicou uma «roleta à Zidane» sobre outro e finalizou com frieza.

Os arsenalistas concluem a pré-época com seis vitórias em sete jogos. Segue-se a receção ao Sporting, na primeira jornada da Liga.

O golo de Rodrigo Gomes: