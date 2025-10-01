Brendan Rodgers, treinador do Celtic, anteviu esta quarta-feira o duelo com o Sp. Braga, em Glasgow, na segunda ronda da fase liga da Liga Europa. O treinador dos escoceses ambiciona alcançar uma vitória moralizadora.

Anfitriões avisados

«O Sp. Braga começou a competição com uma boa vitória contra o Feyenoord [1-0]. Como a maioria das equipas portuguesas, são muito bem organizados. Talvez não esteja na melhor forma a nível nacional, mas isso é irrelevante, porque a Liga Europa é uma competição diferente. É uma equipa de bons jogadores, bom treinador, jovem e será um bom teste para nós.»

«Se queremos ir longe nesta competição, então precisamos de ter bons resultados em casa.»

Médio Paulo Bernardo na convocatória

«O Paulo é um jogador que esteve muito bem desde que chegou. Talvez não tenha jogado tanto quanto gostaria. No ano passado teve muitas lesões, mas voltou no verão e trabalhou muito. Obviamente tem um ou dois jogadores à frente dele, mas está a lutar pelo lugar e está em forma.»

