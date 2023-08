Se eliminar os sérvios do Backa Topola na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Sp. Braga vai discutir com o Panathinaikos ou o Marselha um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, ditou o sorteio do play-off realizado nesta segunda-feira em Nyon, sede da UEFA.

As duas mãos da eliminatória estão marcadas para 22 e 23 (1.ª) e 29 e 30 de agosto (2.ª).

Caso se apure para o play-off da Champions, o Sp. Braga joga a primeira mão em casa.

O Panathinaikos foi vice-campeão da Grécia, enquanto o Marselha terminou a Liga francesa no terceiro lugar, atrás do campeão PSG e do Lens.