O golo de Castro já em tempo de descontos é a maior nota de destaque da imprensa internacional acerca da vitória do Sporting de Braga na Alemanha, diante do Union Berlim (3-2), na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Os jornais estrangeiros sublinham que o conjunto germânico já tinha sido derrotado com um golo para lá da hora na primeira ronda, no Bernabéu. «Mais um golpe tardio (…). Tal como na estreia frente ao Real Madrid, o Union Berlim teve de aceitar o golo da vitória do adversário», escreve a Kicker.

A primeira partida do Union em solo germânico na Champions foi «destruída» por Castro. «O final da festa dói muito! Union sofre o 3-2 nos acréscimos, André Castro estraga a festa com o seu golo no último segundo», lê-se no Bild.

Na cidade de Berlim, através do Berliner Zeitung, a desilusão também é destacada. «A maravilhosa estreia em casa na Liga dos Campeões termina em drama. E depois houve aquele ataque dos visitantes, aquele remate – muito brilhante – de André Castro, aos quatro minutos dos descontos. Quão amargo.»

Por Espanha, país de outra das equipas do grupo, o Real Madrid, a Marca sublinha a «vitória incrível» dos arsenalistas, que «não desistiram apesar do placar» desfavorável.

«Os comandados de Artur Jorge recuperaram de uma desvantagem de 2-0 e posicionam-se como os principais favoritos ao lugar da Liga Europa no Grupo C», escreve o jornal espanhol.

O AS realça que Castro silenciou o Olímpico de Berlim e colocou o Sp. Braga na luta «a todo o vapor» pelos oitavos de final.

Já em Itália, o Nápoles também teve de estar atento à reviravolta dos minhotos. «A um passo da história. Na verdade, foi um pesadelo. A nível individual, mas também a nível de clube. No grupo do Napoli, o Union Berlim foi derrotado por 3-2 pelo Sp. Braga na primeira partida disputada em casa na Liga dos Campeões», relata a Gazzetta dello Sport.

